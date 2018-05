Dires, attaccante del, sul quale circolano diverse voci di mercato, con club dellapronti a portarlo in Inghilterra, posta un messaggio su Instagram nel quale spende anche qualche parola sul futuro: "Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo...Per il futuro e importante sapere che NOI napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre".