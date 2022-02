L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Mediaset al termine della gara persa per 1-0 contro il PSG nell'andata degli ottavi di finale di Champions League



PRESTAZIONE - "La prestazione non è stata buona, al ritorno sarà un'altra gara. Loro hanno meritato di vincerla, Mbappé può creare sempre opportunità".



PRESSIONE - "Siamo dispiaciuti, poteva esser fatta meglio, abbiamo sofferto la pressione, non siamo usciti da dietro con la palla. abbiamo creato poco ma c'è il ritorno".



ATTACCO SPUNTATO - "Benzema? Non siamo arrivati agli attaccanti, abbiamo sofferto dietro, abbiamo sbagliato tanti passaggi e per questo non abbiamo giocato bene davanti".



IL RITORNO - "Dobbiamo fare una partita diversa come intensità, con e senza la palla. Questo sì, ma sarà una gara diversa, sono certo. Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela".