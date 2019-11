Secondo Tuttosport, continuano gli approcci tra il Milan e Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli è uno degli obiettivi per la panchina 2020-21, anche perché secondo il quotidiano Ancelotti non resterà a Napoli: "Perchè si? Con Ancelotti sicuramente i tifosi avrebbero la garanzia della volontà da parte di Elliott di riportare il Milan in alto. Il tecnico emiliano, infatti, difficilmente accetterebbe di arrivare in un club senza ambizioni. E con Ancelotti in panchina sarebbe più semplice attirare i campioni: Carletto è un’icona a livello mondiale per quanto ha vinto, un allenatore che sa essere una calamita per attrarre i big nella propria squadra. Perchè no? Tanti i pro, ma molti anche i contro di un possibile ritorno. Difficilmente, infatti, Ancelotti potrebbe avere una squadra per competere fin da subito per vincere: il Milan nei prossimi mesi firmerà quasi sicuramente un settlement agreement con la Uefa e dunque ci saranno sì investimenti, ma non folli. Ancelotti, inoltre, da anni lavora con squadre pronte a vincere, mentre raramente ha costruito i suoi successi lavorando con i giovani. Infine bisogna tenere presente anche le prospettive di Ancelotti che ha sempre dichiarato di voler provare l’esperienza in una nazionale in vista di un Mondiale: a settembre inizierà il biennio che porterà a Qatar 2022. Richiami dalla Premier permettendo".