Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in un'intervista a France Football: "L'arrivo di Cristiano è un segnale eccellente per l'immagine della Serie A. Per molto tempo è stato il campionato delle stelle: Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Shevchenko, Kakà, Ibra... Ma negli ultimi dieci anni non è stato così. L'arrivo di Cristiano può ripristinarlo, è un grande professionista, il suo unico errore è stato firmare per la Juventus (ride)".