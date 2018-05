Dopo l'incontro nella serata di ieri che ha posto le basi per il cambio sulla panchina del Napoli, la mattinata di oggi potrebbe essere quella decisiva per far diventare Carlo Ancelotti il nuovo allenatore del club azzurro al posto di Maurizio Sarri la cui avventura è arrivata al capolinea.



12.00 SI MUOVE ANCELOTTI - Carlo Ancelotti ha lasciato da poco il proprio albergo e si sta muovendo verso gli studi della FilmAuro. Segnale positivo verso la firma.



11.15 FIGLIO E GENERO NELLO STAFF - Nella sede della FilmAuro sono arrivati anche il figlio di Carlo Ancelotti, Davide e il marito della figlia Mino Fusco. Entrambi dovrebbero far parte dello staff di Ancelotti con Davide che farà parte dello staff tecnico mentre Mino, nutrizionista, si occuperà dell'alimentazione dei calciatori.



11.00 INCONTRO IN CORSO - E' in corso in questi istanti presso la sede della FilmAuro un nuovo incontro fra l'entourage di Carlo Ancelotti e i dirigenti del Napoli. Si sta lavorando sui dettagli contrattuali per poi arrivare alla firma finale dell'allenatore.



10.30 I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'intesa di base per il contratto che legherà Ancelotti al Napoli sarà su base triennale con un ingaggio fra i 5 e i 6 milioni all'anno.