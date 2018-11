Così Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del suo Napoli contro la Stella Rossa: “Io calcoli non ne ho fatti, era una partita che dovevamo vincere. Andiamo a Liverpool senza fare calcoli, dobbiamo andare là per giocare bene e vincere, il resto sono chiacchiere. Siamo in testa al girone e nessuno lo avrebbe mai detto all’inizio. Ci dobbiamo preoccupare, ma si devono preoccupare anche tutti gli altri. Dobbiamo prendere la partita di petto contro tutti, a presiedere dall’avversario. Ci hanno massacrati perché non avevamo segnato su calcio d’angolo, oggi lo abbiamo fatto. Le statistiche sono fatte per essere smentite a mio avviso. Abbiamo dalla nostra la bella partita al San Paolo col Liverpool, non avremo il nostro pubblico, ma andremo da loro per vincere. E' un girone difficile ed equilibrato. Abbiamo un vantaggio da sfruttare. Devo dire che questo girone ci ha messo alla prova, abbiamo dimostrato di giocarcela contro chiunque. In campionato si può far anche meglio. Davanti abbiamo solo la Juve. Dietro ne abbiamo tante, il pareggio con il Chievo ci rammarica ma è un incidente di percorso. Questa squadra mi dà molte emozioni. Sono napoletano dentro. Era da due anni che non provavo queste emozioni"