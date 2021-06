Il Tesoro spagnolo ha disposto il sequestro dello stipendio di Carlo Ancelotti, che dal primo giugno è tornato sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico italiano è stato inserito dal fisco iberico nella lista dei "cattivi pagatori", che include i contribuenti con debiti superiori al milione di euro. In dettaglio, come riporta anche l'Ansa, Ancelotti ha accumulato 1,4 milioni di euro di debiti con il Tesoro.



L'ordinanza è stata notificata al Real Madrid. Il sequestro dello stipendio è finalizzato a ripagare il debito con l'erario, che sarebbe stato accumulato tra il 2013 e il 2015, periodo in cui Ancelotti non avrebbe dichiarato correttamente gli introiti del suo lavoro al Real Madrid e i suoi diritti di immagine. Il tecnico dovrà inoltre comparire davanti al giudice il prossimo 23 luglio con l'accusa di reati fiscali.