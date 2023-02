L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato del futuro di Marco Asensio, attaccante in scadenza a fine stagione e obiettivo del Milan, nella conferenza stampa post vittoria sull'Elche.



"Lo vedo bene, può essere che rimanga oppure che se ne vada, non lo so e non mi importa molto. Abbiamo una sfida molto importante in questa stagione, quindi quello che mi interessa è che stia dando il suo contributo, come ha fatto l'anno scorso. Spero che continui così, poi il club prenderà la decisione più giusta".