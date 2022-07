Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, teme il “nuovo” Barcellona: "Credo che il Barcellona stia costruendo una squadra fantastica, ma a me preoccupa la mia di squadra. Devo essere concentrato su di noi, non su altri. Se sono sorpreso per i loro acquisti? Nel calcio non mi sorprende più nulla. Il Barcellona è una squadra che va sempre rispettata e quest'anno sarà la nostra rivale fino alla fine".