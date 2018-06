Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione messicana con cui è impegnato a commentare il Mondiale di Russia: "Allenare il Messico? Perche no! Non ho mai allenato una Nazionale e un giorno mi piacerebbe farlo. Poco tempo fa mi ha contattato l'Italia, ma al momento preferisco allenare un club e stare in campo giorno per giorno. Allenare il Barcelona per me sarebbe molto complicato perchè ho allenato il Real Madrid, come non allenerei l'Inter per essere stato sulla panchina del Milan tanti anni. Ho comunque tanto rispetto per il Barcellona".