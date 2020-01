Dopo i forfait di Salmo e della bellissima Monica Bellucci un'altra presenza femminile è a forte rischio per il Festival di Sanremo. Si tratta della compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, annunciata da Amadeus fra gli ospiti di lusso e ora a forte rischio.



Secondo le indiscrezioni raccolte da La Stampa è tutta una questione di soldi dato che il cachet richiesto dalla Rodriguez è di 140mila euro. Troppi per la Rai dato che sarebbero il triplo di quanto garantito ad Antonella Clerici (50mila euro) e oltre il quintuplo rispetto alle altre presenze femminili (25mila euro a Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi). Si arriverà ad un accordo? Il tempo stringe e da parte di Georgina, che vi mostriamo in gallery, non c'è la volontà di fare sconti.