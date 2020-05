Addio a Gigi #Simoni, uomo e allenatore meraviglioso, indimenticabile giocatore e tecnico del Genoa. Riposa in pace. pic.twitter.com/QBnjYY0yp8 — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 22, 2020

Se n'è andato in silenzio, con quella signorilità che ha sempre contraddistinto la sua vita., detto Gigi, si è spento oggi a 81 anni stroncato da un'incurabile malattia.L'impronta lasciata nel calcio italiano resta tuttavia indelebile. Così come incancellabile è il ricordo che di lui hanno i tanti tifosi del Genoa che hanno avuto l'onore di vederlo in rossoblù prima come centrocampista, poi a più riprese come tecnico, conquistando due promozioni dalla B alla A.Un attaccamento al Grifone che nel 2013 gli è valso l'inserimento nella Hall of Fame del club più antico d'Italia.Appresa la terribile notizia, la società ligure ha voluto salutarlo così attraverso il proprio profilo Twitter: "".