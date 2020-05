da BernalQuesto è quanto hanno decretato i lettori di Calciomercato.com partecipando al sondaggio proposto ad inizio settimana.I 60 gol realizzati dal centravanti argentino in poco più di 90 presenze con la maglia del Grifone e l'aver trascinato la squadra in Europa per la seconda volta nella storia gli sono valsi la riconoscenza eterna del popolo genoano. L'immagine più nitida nella mente dei tifosi è senza dubbio quella tripletta rifilata alla Sampdoria il 3 maggio di undici anni fa. Ma di emozioni intense all'ombra della Lanterna Milito ha saputo regalarne molte altre, fin dalla sua prima parentesi ai tempi della B. Esultanze a ripetizione che gli hanno garantito oltre un quarto delle preferenze, permettendogli di scavalcare nella classifica del cuore anchecon oltre dieci punti percentuali di scarto.due straordinari ed indimenticabili personaggi, il Professorepoco più indietroPiù staccati tutti gli altri. A cominciare dall'ultima bandiera, Marco Rossi. Poche preferenze, infine, per l'aedo del pallone Gianni Brera, per il retrocessore Mauro Boselli, per il primatista di presenze Gennaro Ruotolo e per il portierone dell'anteguerra Giovanni De Prà.Sull'altro piatto della bilancia a conquistare. L'aver trascinato la Sampdoria a forza di reti prima sul tetto d'Italia poi ad un passo da quello europeo rappresenta evidentemente una ferita ancora aperta per i tifosi del Genoa, che pure in quegli anni di soddisfazioni se ne tolsero parecchie anche loro. Oltre un votante su tre ha speso la propria X sulla candidatura congiunta dell'attuale CT e del suo fraterno amico. Un numero di preferenze, quelle collezionate da Vialli e Mancini, che risulta doppio rispetto al. Il tecnico oggi alla guida della Fiorentina paga diversi episodi che nel corso della sua carriera prima da calciatore poi d'allenatore l'hanno trasformato in uno dei bersagli preferiti del tifoso genoano. Altro personaggio spesso al centro degli strali dei sostenitori rossoblù è l'attuale presidenteMa visto l'aria che tira dalle parti della Gradinata Nord poteva tranquillamente andargli peggio.altri tre soggetti riconducibili all'altra sponda del Bisagno:, noto tifoso sampdoriano,, autore da giocatore di un tradimento che in pochi hanno scordato,, uno abituato a dividere l'opinione pubblica non conoscendo mezze misure., infine,autore nel lontano 1960 di un clamoroso caso di calcioscommesse che costò una bruciante retrocessione al Grifone.Ecco le classifiche complete con le relative percentuali di voto ricevute:Milito 28,2%Aguilera-Skuhravy 17,4%Signorini 16,1%Scoglio 12,1%De Andrè 11,5%Rossi 6,6%Brera 3%Boselli 2%Ruotolo 1,6%De Prà 1,6%Mancini-Vialli 34,8%Iachini 17,4%Preziosi 15,7%Fazio 9,5%Montella 5,6%Cassano 5,2%Mauro 4,3%Immobile 3,9%Novellino 2%Cappello 1,6%