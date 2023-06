Quando un giocatore è, è estremamente interessante capire come verrà utilizzato in un contesto dove tutti i componenti svolgono già un ruolo ben determinato. Leao è Leao, Giroud Giroud, Tonali e Bennacer sono interni, fondamentalmente.. Sulla trequarti, spettava afarsi trovare pronto, non ci è riuscito, è stato rimandato. Quanto al misterioso, che più del belga aveva l’aria del jolly, Pioli lo ha snobbato fin da subito, tant’è vero che quest’aria di jolly è stata presto tradotta nel classico ‘né carne né pesce’.. E questo chilo che cercava il Milan, adesso ha un nuovo volto. E gli occhi a mandorla. Ho cercato di filtrare la fama di duttilità che Kamada si porta dietro, al fine di collocarlo concretamente nell’ambiente Milan, quindi nel calcio di Pioli, che grosso modo oscilla, più o meno ‘imparentati’ a livello di princìpi.Per chi avesse visto Kamada soltanto contro il Napoli, ossia nel doppio confronto dei quarti di Champions di quest’anno, la prima cosa da precisare sarà la seguente: no,come ha fatto nella partita di Francoforte.Oliver Glasner quel giorno non poteva contare su capitan Rode, ancora convalescente. Ma ancheabbiamo visto qualcosa di tatticamente insolito, forse dovuto all’assenza di Kolo Muani: un 4-2-3-1 nel qualeBellissima eh, questa palla qui sotto per Gotze… tuttavia Daichi non gioca lì la maggior parte delle volte. O meglio, ci gioca ma in un contesto un po’ diverso, nel 3-4-2-1. Può farlo all’occorrenza, per carità,In realtà prima del doppio confronto col Napoli ci ricordavamo di un altro Kamada, quello chesegnando gol come questo qui sotto all’Olympiakos. Ce lo ricordavamoinsomma nei sistemi a tre (3-4-2-1/3-4-1-2) tanto cari alla storia recente del club (c’è stata una certa continuità tra Adi Hutter e Glasner da questo punto di vista).Anzi,, dato che Kamada allora giocava tendenzialmente trequarti sul centrosinistra,e i due si completavano molto bene. Il che potrebbe subito farci pensare a chissà quale feeling con un treno come Theo Hernandez. Il ‘problema’ è che,Perciò Pioli non potrà limitarsi al copia-incolla col giapponese.Del resto, l’arrivo a Francoforte di Mario Gotze e Kolo Muani ha già contribuito spontaneamente ad avviare questo processo di, nel senso che. Chiaro, con tutte le libertà di scambiarsi posizione che si lasciano a questi giocatori di inventiva. In sostanza lo stesso sistema è stato vissuto da un’altra prospettiva, dall’altro spazio di mezzo, quindi sul suo piede forte, che è il destro. Ecco una immagine tratta dalla freschissima semifinale di Pokal vinta dalle aquile contro lo Stoccarda.E per un Kostic che se ne va portandosi via tutta una serie di automatismi, c’è un Kolo Muani che arriva e trasforma l’Eintracht in una squadra più verticale.Va aggiunto però che al Milan, restasseil primo centravanti, Kamada troverebbe. Ma la funzione svolta dal velocissimo giovane francese sarebbe solo da cercare un po’ più in là, dalle parti di Leao. Concludo mostrandovi una situazione che al di là degli interpreti diversi e del sistema di superficie (sempre il 3-4-2-1), rivela