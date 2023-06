Anche Kalidou Koulibaly ha detto no alle proposte faraoniche dell'Arabia Saudita e dei suoi club. Per il difensore senegalese c'era l'Al-Ittihad che avrebbe voluto ingaggiarlo insieme a Benzema. Secondo TeamFootball.fr, tuttavia, l'ex-Napoli ha rifiutato l'offerta perché vuole rimanere in Europa e l'Inter è una delle piste più concrete.