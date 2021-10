L'Inter come Milan e Roma nel proprio bilancio ha voluto inserire un capitolo relativo alla questione Fair Play Finanziario Uefa specificando che al momento la società non è in grado di formulare aspettative circa il potenziale mancato rispetto della regola del pareggio.



IL COMUNICATO

"Nell'ottobre 2021 abbiamo presentato alla UEFA i nostri calcoli in relazione al requisito di pareggio del Fair Play finanziario (FFP) al 30 giugno 2021. Viste le significative discussioni in corso a livello istituzionale per quanto riguarda la riforma della normativa vigente, potrebbe esserci chiesto dalla UEFA di fornire ulteriori informazioni e di essere oggetto di audizioni davanti al Club Financial Control Body (il "CFCB"). A causa della vasta gamma di misure disciplinari potenzialmente imposto dalla CFCB nonché l'applicazione del principio di proporzionalità richiesto dalle sue norme procedurali quando si considerano i fatti e le circostanze pertinenti contribuendo a una deviazione dalle regole FFP, non siamo ancora in grado di formulare aspettative in questa fase circa l'esito effettivo delle udienze, anche per quanto riguarda il potenziale mancato rispetto della regola del pareggio".