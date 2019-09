La Lazio tra le grandi, la Lazio tra "i padroni della galassia". Una lunga analisi su "La Gazzetta dello Sport" racconta la lotta al vertice della classifica della Serie A, con il gap tra la Juventus e le sfidanti ridotto, e di molto.



LAZIO SORPRESA - La Lazio viene indicata come possibile sorpresa per il quarto posto: l'inizio importante in campionato ha di fatto lanciato la squadra di Inzaghi, da più parti indicata come possibile outsider. Manca la Roma, tra le euro-rivali il Torino potrebbe essere la "nuova Atalanta".