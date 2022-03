''La LFP (Ligue de Football Professionnel) ha deciso di sospendere da oggi il contratto di trasmissione della Ligue 1 Uber Eats in Russia con il canale Match TV''. Con questa breve nota pubblicata sul suo sito ufficiale, l’organo di governo del calcio professionistico francese ha annunciato la sospensione del contratto per la trasmissione delle partite in Russia. Match TV è un canale televisivo controllato da Gazprom Media e si tratta della più grande holding mediatica russa. Venne fondata nel 2000 come una sussidiaria della Gazprom, il colosso energetico del Paese.