Dopo Emilia-Romagna e Veneto, arriva la svolta anche in Lombardia: il pubblico potrà cominciare a tornare negli impianti sportivi. Con una nuova ordinanza regionale firmata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, in vigore da oggi 19 settembre, saranno ammessi fino a 1000 spettatori negli impianti all'aperto, 700 per quelli al chiuso.



INTER E MILAN - Inter e Milan colgono la palla al balzo: i nerazzurri, riferisce Il Corriere della Sera, su invito permetteranno a 1000 persone, fra sponsor e abbonati, di assistere all'amichevole con il Pisa, mentre i rossoneri sono al lavoro per l'esordio in campionato, in programma lunedì sera a San Siro con il Bologna.



RIUNIONE - E nuove svolte possono arrivare nelle prossime ore, anche a livello nazionale. Fissata per le 17.30 circa infatti, una riunione politica con i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e i rappresentanti delle Regioni, sulle problematiche relative alla capienza degli stadi per eventi sportivi.