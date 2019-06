Tutti pazzi per Barella. E' questo il film del mercato estivo, con Inter, Milan e PSG che sono al lavoro per strappare il centrocampista al Cagliari. In pole position, da tempo, c'è proprio il club nerazzurro, che ha raggiunto da tempo un'intesa con il giocatore, desideroso di lavorare con Antonio Conte. Nelle ultime ore, però, c'è stato un inserimento importante della Roma, che ha già avviato una trattativa concreta con il Cagliari.



L'OFFERTA - Il club giallorosso, infatti, ha messo sul piatto i cartellini di Luca Pellegrini, reduce da un ottimo finale di stagione proprio in Sardegna, e Defrel, di ritorno dal prestito alla Sampdoria, oltre ad un conguaglio economico. Un'offerta estremamente allettante, che soddisfa le pretese del Cagliari, al contrario poco convinto dalla proposta nerazzurra. Situazione in fase di stallo, quindi, con la Roma che continua a spingere, forte del sì del Cagliari.



BARELLA VUOLE L'INTER - A fare la differenza, probabilmente tutta la differenza del mondo, può essere la volontà del giocatore, che non ha alcuna intenzione di rimangiarsi la parola data all'Inter. Barella resta convinto della scelta fatta qualche mese fa e continuerà a spingere per trasferirsi a Milano. La partita, però, è assolutamente aperta, con la Roma che continua a lavorare sottotraccia con il Cagliari e l'Inter che punta tutto sulla scelta di Barella. La prima partita della stagione, almeno sul mercato, è già iniziata...