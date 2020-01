Riccardo Sottil è in uscita dalla Fiorentina. L'esterno offensivo viola, cresciuto tra le giovanili di Genoa e Torino, fino a consacrarsi in quelle gigliate, sarà probabilmente sacrificato in questa sessione invernale. Per l'attaccante si è parlato a lungo di un possibile ritorno al Genoa, ma nelle ultime ore si sarebbero fatte vive con Pradé altre due società.



Secondo Sky Sport sia la Spal che la Sampdoria avrebbero chiesto informazioni sul calciatore classe 1999, quest'anno poco impiegato sia da Montella che da Iachini. Sottil ha totalizzato 10 presenze ma per soli 370 minuti complessivi, ed è in cerca di più spazio in un'altra piazza.