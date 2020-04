La lotta al coronavirus può contare su un protagonista in più. Si tratta dell'allenatore del Tottenham José Mourinho, che si è proposto di lavorare nell'orto da dove provengono frutta e ortaggi per il ristorante del club inglese e che, in questa fase di emergenza, saranno messi a disposizione del centro di distribuzione costruito dentro lo stadio degli Spurs e dati ai più bisognosi.