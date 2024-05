Juventus-Nizza, non c'è solo Thuram sul piatto: spunta Todibo. Cifre e dettagli

Gli occhi dellasulla Costa Azzurra. No, non c'entrano le amene località francesi né le incombenti vacanze estive, i bianconeri puntano a rafforzare la prossima squadra diMotta con due super colpi da strappare ai rossoneri di. L'allenatore italiano potrebbe non restare al timone - visto l'interessamento- e, insieme a lui, potrebbero essere in tanti a salutare dopo una stagione che ha sancito ilDopo i fatti dell'Olimpico, la rivoluzione bianconera ha messo un'altra marcia. Salutato, e in attesa didopo la legittimazione da parte di John Elkann. La prossima Juve avrà un'altra faccia, soprattutto in difesa e a centrocampo. Del secondo reparto vi abbiamo già parlato: nei radar bianconeri è tornato Kephren, fratello dell’interista Marcus e figlio di Lilian. Incon il Nizza, potrebbe partire per una cifra compresaIl centrocampista nato a Reggio Emilia nel 2001 potrebbe essere il primo tassello della ripartenza e andare a rimpolpare una zona di campo in cui siachenon sono certi di restare.

Complessa anche la situazione in difesa.è pronto a partire,potrebbe seguirlo a ruota, arrivassero offerte degne di uno dei migliori centrali al mondo. Ragion per cui qualche innesto in entrata verrà fatto. Tuttosport in edicola oggi racconta di unaNon solo Thuram, dalla Ligue 1, dopo gli arrivi di Weah e Djalò, interessa un altro giocatore del Nizza. Stiamo parlando di Jean-Clair, forte centrale di difesa, con un passato non felicissimo al, e ora rivitalizzato dalla cura Farioli. Accostato in passato anche a, che ancora lo seguono, il difensore è finito anche nel mirino delle big della Premier. Lo voglionoe, per lui,l'asta è pronta a partire e la Juve, visti i buoni contatti di Giuntoli in Francia, osserva molto interessata.