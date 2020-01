Anzi, compiendo qualche passo indietro, chi ha buona memoria ricorderà anche che nella prima fase fatta di alti e bassi, veniva spiegato come non avrebbe nemmeno dovuto giocare così tanto a inizio stagione, in campo era stato scaraventato con i galloni del titolare così in fretta solo a causa dell'infortunio di Giorgio Chiellini. Da lì in poi Maurizio Sarri ha sempre puntato su di lui al fianco di Leonardo Bonucci, per consolidare meccanismi e trovare compattezza di reparto. Praticamente sempre insieme, sempre presenti.