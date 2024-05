Chi è il nuovo agente di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri ha lasciato il suo storico procuratore, Fali Ramadani. La notizia è freschissima anche se i corteggiamenti per l'ex-allenatore di Napoli, Juventus e Lazio andavano avanti già da tantissimo tempo. Lo storico ex-agente, che ha in procura anche giocatori del calibro di Jovic e Chiesa, è stato costretto a defilarsi nonostante gli ultimi tentativi di trovare una panchina per Sarri (vedi contatti col Milan) in vista della prossima estate dopo l'esonero maturato con la Lazio.



L'allenatore toscano ha scelto di affidarsi ad un'altra agenzia la Base Soccer, o meglio la CAA Base che ha in Franck Trimboli, agente italo-australiano il fondatore e che si è allargata anche in Italia con la collaborazione di Paolo Busardò. La Base fra gli altri gestisce calciatori del calibro di Bremer, Walker, Son, Gosens, Coman, Ricci e Iling Jr. fra gli altri e cura l'intermediazione anche di altri allenatori a livello top globale. Da qui ripartirà la caccia ad una nuova panchina anche per Maurizio Sarri che potrebbe sfruttare gli uffici internazionali della Base per ritrovare una panchina anche all'estero.