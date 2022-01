Atalanta-Torino di domani non si giocherà: l'Asl ha infatti vietato la trasferta di Bergamo alla squadra granata, ma a essere a forte rischio è anche la partita contro la Fiorentina di domenica.



L'Asl ha infatti messo in quarantena per cinque giorni tutta la squadra granata, fino a lunedì: salvo nuove disposizioni, domenica la squadra di Ivan Juric non potrà quindi scendere in campo.