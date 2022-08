Davanti a 20mila persone,Vittoria per 2-0 contro il Perugia per iniziare al meglio la stagione e coltivare il sogno di provare fin da subito a tornare nel massimo campionato italiano.e che non sembra affatto risentire del cambio di categoria, anzi. Oltre alla rete su calcio di rigore che ha indirizzato la partita contro il Perugia, il 27enne originario di Rio, aveva già realizzato una tripletta nel primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana.un dato emblematico per capire la centralità e l'indispensabilità del centravanti rosanero.Non a caso, anche la nuova proprietà del Palermo non ha avuto dubbi su chi puntare ancora come centravanti. Dopo il prestito dell'anno scorso,Le possibilità che Brunori rimanesse a Torino erano molto basse per non dire pari a zero ma considerando che la Juve è ancora alla ricerca di un vice Vlahovic, cvisto il rendimento e le medie realizzative che sta mantenendo da ormai più di un anno.Con il gol di ieri,Nessuno ha fatto meglio di lui in termini realizzativi nelle cinque migliori nazioni calcistiche.ma il dato evidenzia ancora di più il momento d'oro che il centravanti del Palermo sta vivendo.