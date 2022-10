Il Flamengo si laurea nuovamente campione della Copa Libertadores e lo fa ancora una volta grazie al suo gioiellino, quel Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol e con un passato funesto all'Inter, che in maglia rubronegra sta vivendo annate magiche. È infatti suo il gol partita dell'1-0 che vale la vittoria sull'Athletico Paranense nella finalissima del torneo più importante del centro-sud america.



Questa per il Flamengo è la terza Copa Libertadores vinta nella propria storia, l'ultima fu nel 2019 (doppietta di Gabigol all'epoca), mentre l'anno scorso i rossoneri furno sconfitti in finale dal Palmeiras (2-1 e gol di Gabigol per il Fla). In campo, oltre all'attaccante brasiliano anche altre conoscenze del calcio europeo come l'ex Inter e Juve Arturo Vidal entrato dalla panchina o Erik Pulgar rimasto seduto per tutta la gara. Non riesce a Felipe Scolari il miracolo sportivo dell'Athletico, tradio a fine primo tempo da Henrique che con il secondo giallo lascia i suoi in 10 per oltre 45 minuti.