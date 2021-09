Sempre nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato anche dei protagonisti dell'ultimo Europeo fra cui c'è anche l'ex-Milan Donnarumma



BUFFON - "Stupito? No, perché sta bene fisicamente e ha ancora voglia di giocare e divertirsi. Ai tempi della Lazio poi avevo come compagno di squadra Ballotta che aveva la stessa età, per questo non mi stupisco più di tanto".



IL MIGLIORE AL MONDO - "Donnarumma ha tutte le carte per diventarlo, ma attualmente non ne vedo uno più bravo degli altri in tutte le componenti del ruolo. Oggi devi sapere giocare con i piedi, impostare, stare alto, uscire, parare... C’è tanto lavoro in più rispetto a un tempo ma per me, per esempio, è meglio così perché mi sento più coinvolto nel gioco"



PALLONE D'ORO - "Lo darei a Jorginho, perché ha vinto tutto quest’anno e per il percorso che ha fatto. Per me il più bravo non è chi ha avuto tutto dal dna, ma chi da un certo livello riesce ad arrivare all’eccellenza. Altrimenti il Pallone d’Oro lo dovrebbe vincere Messi tutti gli anni".



REGOLE RIGORI - "Se le nuove regole ci penalizzano? Sì perché non puoi guadagnare spazio sul tiratore".



LUKAKU - "I rigori di Lukaku? Non ci ho nemmeno provato: ne paro pochissimi in allenamento, perché non c’entra niente con la partita".