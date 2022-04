Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha proposto nella sua intervista al Corriere dello Sport alcune modifiche che apporterebbe alla Serie A.



"Bocciare la Superlega non vuol dire non cambiare niente. Ma il contrario. Playoff e playout? Perché no. Certo, non con venti squadre. Tempo effettivo? Sì con convinzione. Non sopporto di vedere calciatori per terra che simulano fratture multiple, o giocatori sostituiti che escono dal campo al ralenti. Il tempo effettivo promuove la lealtà sportiva. Var a chiamata? D’accordissimo. La tecnologia è utilissima, ma va usata meglio"