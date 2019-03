Nel corso della lunga intervista concessa a Libero, il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha raccontato alcune delle mosse di mercato fatte nella sua esperienza rossonera con due grandi rimpianti: Aubameyang e Cristiano Ronaldo.



IL PREFERITO - "Aubameyang era il mio preferito per l'attacco. Non sono riuscito a chiudere e quindi ho accontentato Montella che chiedeva Kalinic".



RONALDO - "Ci fosse stata la proprietà attuale, ora Ronaldo giocherebbe nel Milan. CR7 ci aveva detto: "Non siete in Champions, ok, ma io l'Europa League non l'ho mai vinta e vincerò anche quella". Era convinto: io mi sono seduto con l'agente e la mia parte era finita. Poi i cinesi non hanno tirato fuori i soldi: pensavano che non saremmo mai arrivati a trattare un campione così".