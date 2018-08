Ancora Ivan Perisic, ancora altre dichiarazioni che fanno tremare l'Inter. Sì perchè attraverso Sport Bild in Germania sono emersi altri passaggi della lunga intervista concessa in patria a Sportske Novosti da parte dell'esterno croato. Dichiarazioni che aprono la porta a un cessione eccellente molto più di quello che ci si poteva aspettare al termine del Mondiale di Russia 2018 quando insieme a Brozovic ha convinto Sime Vrsaljko a vestire il nerazzuro.



APERTURA AL BAYERN - Perisic ha aperto ad un trasferimento al Bayern Monaco: "Io al Bayern? Niko Kovac mi ha influenzato molto. Ho giocato molto bene per la Croazia quando era un allenatore e ci siamo congratulati l'un l'altro per tutto ciò che abbiamo fatto in Germania. Se mi vuole, sa dove può trovarmi".



INCONTRO CON L'INTER - "Vorrei giocare in Spagna o Inghilterra in futuro, ma la Champions è al primo posto. Ho sentito che alcuni club mi vogliono, ma prima devo parlare con l'Inter e solo allora potrò prendere parte alle negoziazioni e decidere".