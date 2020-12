A margine della premiazione come miglior procuratore durante il Golden Boy, Mino Raiola ha parlato a Sky Sport anche del futuro di Donnarumma e non solo.



IBRAHIMOVIC - "Non smette di stupire, è un Bansky, se non riusciva a convincerlo Pioli lo convincevo io perché non può smettere uno come lui. Deve giocare almeno altri due anni, se non per lui lo farà per me".



AGNELLI - Passa Agnelli e Raiola si interrompe, si salutano e lui fa l'inchino ricevendo in cambio un gesto eloquente "chiamami" da parte del numero uno bianconero: "Col presidente vorrei parlare del futuro del calcio dato che oltre ad essere il presidente della Juventus è anche il presidente dell'Eca. È un tema a cui io tengo molto".



DONNARUMMA - "Il futuro di Donnarumma è un futuro pieno di sole, c'è dappertutto non solo a Milano. L'importante è che ci sia il sole".



BALOTELLI - "Cos'ho detto a Mario? Vai a Monza e portalo in Serie A. Ora Mario deve fare Mario".



POGBA - "Pogba via dal Manchester? Io non ho detto né gennaio né giugno, ho espresso solo un mio parare personale e rimango di quel parere. Lasciamoli tranquilli così lasciamo tranquillo anche Paul. Io non credo ci sia un nuovo Pogba in giro".