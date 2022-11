Nuove dichiarazioni di Cristiano Ronaldo in un altro estratto dall'intervista concessa a Piers Morgan, che sarà trasmessa integralmente nei prossimi giorni, in attesa della decisione del Manchester United per la sanzione da infliggere al portoghese. CR7 torna sulla scorsa estate e sulla mancata partecipazione al pre-campionato con i Red Devils, svelando i motivi dell'assenza: "Non ho potuto partecipare alla pre-season per problemi familiari. Il consiglio di amministrazione e il presidente del Manchester United non credevano che qualcosa stesse andando storto. Mi ha fatto stare male".



MANCANZA DI FIDUCIA - Ronaldo critica duramente l'atteggiamento dei Red Devils e la mancanza di fiducia nei suoi confronti: "Mi fa male. Abbiamo trascorso una settimana in ospedale ma hanno dubitato delle mie parole. I dirigenti del Manchester United non sembravano credere al 100% che mia figlia appena nata fosse malata. È doloroso, perché non mi hanno creduto sulla parola".