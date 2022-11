Torna l'appuntamento con le Top 5 News di Calciomercato.com: oggi ci concentriamo sul reparto d'attacco con 5 bomber protagonisti fra campo e mercato. Dopo le rivelazioni di ieri il futuro di Ronaldo torna prepotentemente in auge, anche se il mercato non decolla. Dzeko e Leao trascinano Inter e Milan, ma i loro rinnovi sono ancora da imbastire. Balotelli segna ed esulta polemicamente, mentre Marcus Thuram non si ferma e viene chiamato dalla Francia. Il Mondiale sarà vetrina mercato.