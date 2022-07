Sebastiano Esposito, al primo giorno da nuovo giocatore dell'Anderlecht, ha parlato dei consigli del centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku : "Quando gli ho detto che volevo venire qui mi ha risposto di farlo perché si tratta di un buon club e perché per me è una buona opportunità: mi ha detto che è casa sua. Per me è un esempio, un secondo padre. È un fratello".