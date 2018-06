Una visita di piacere, nel bel mezzo delle vacanze estive. Le suggestioni di mercato si susseguono, colpa di quella foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dal centrocampista classe '93 del Barcellona André Gomes nei pressi di Castel Sant'Angelo, a Roma. L'ex giocatore del Valencia sta assistendo da spettatore al Mondiale, escluso dal Portogallo dopo una stagione da dimenticare in blaugrana, è pronto a salutare la Spagna e tra le possibili destinazioni future c'è anche la Serie A.



In particolare, dopo essere stato offerto in passato a Juventus e Milan, André Gomes è finito nel mirino della Lazio, che valuta il suo profilo per l'eventuale sostituzione di Milinkovic-Savic, sempre nel mirino della Juventus e delle big europee. Complici gli ottimi rapporti tra il ds biancoceleste Tare e il suo procuratore Jorge Mendes, il club di Lotito rappresenta un'alternativa alle destinazioni Tottenham e Wolverhampton.