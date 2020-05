Un futuro tutto da decidere. Intervistato da La Gazzetta dello Sport André Silva, attaccante dell'Eintracht Francoforte in prestito dal Milan, ha parlato del legame con i colori rossoneri: "​Le cose ora vanno bene. In un paio di anni, specie alla mia età, si può crescere tanto, anche come uomo. Si è più esperti e maturi. In due anni si può lavorare molto su se stessi. E ormai sono passate un paio di stagioni dal mio ultimo campionato al Milan. A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui. Al momento sono un giocatore del Milan, in prestito all’Eintracht. Non posso sapere cosa accadrà. Indipendentemente da club, competizione o paese io però voglio essere protagonista".



IBRAHIMOVIC - "Chi è ambizioso vuole sempre vincere. Voglio lottare per arrivare in alto, voglio crescere, voglio imparare. Per questo sarebbe stato bello giocare con Ibrahimovic. Lui è uno dei migliori di questa epoca, stare con lui mi avrebbe aiutato. Non posso prevedere il futuro, posso solo commentare il presente ed è a Francoforte".