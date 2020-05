Si chiama Krépin Diatta l'ultima idea di mercato del Milan. L'indiscrezione arriva dall'entourage dell'esterno offensivo senegalese, contattato da APS: "Il Milan è una pista seria, in ogni caso è importante scegliere quello che è meglio per il giocatore". Il club rossonero non è l'unico sulle tracce del 21enne, campione del Belgio con il Bruges: "Piace anche all'Hertha Berlino e al Watford, ma è necessario capire come chiuderà la stagione, se resterà in Premier League oppure no".



CHI E' - A segno 8 volte in 34 partite stagionali, Diatta è arrivato a Bruges nel gennaio 2018, dopo aver siglato 8 reti in 27 partite con la maglia del Sarpsborg, club norvegese, che lo pescò nell'Oslo Académie Football. Tifoso del Barcellona, Diatta ha come idolo il connazionale Sadio Mané, stella del Liverpool. In passato è stato seguito dal Manchester United.