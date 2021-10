André Silva è reduce da un inizio di stagione in chiaroscuro con la maglia del Lipsia, con numeri non troppo esaltanti (3 gol e 4 assist in 14 match giocati), ma il tecnico Jesse Marsch ha dichiarato durante la conferenza prepartita contro l'Eintracht Francoforte (l'ex squadra del portoghese) di non essere preoccupato: "Credo che il problema sia trovare la giusta intesa e cercare di sfruttare le qualità di André nella sua posizione ideale. Di sicuro è un attaccante da area di rigore: abbiamo provato a giocare con tre uomini alle sue spalle per fargli arrivare più palloni e stiamo studiando il modo per renderlo pericoloso. Sta dando tutto, sta lavorando duramente per trovare l'intesa con i compagni. A Parigi ha giocato bene, così come in altre partite. Nelle prossime settimane vedremo i risultati".