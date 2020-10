Milan, Ronaldo, sfide personali.si è confessato al sito ufficiale della Bundesliga: "Il segreto è stato ritrovarmi, ho lavorato duramente in questi anni, ho cambiato diversi campionati, ho conosciuto lingue diverse.. Ogni giorno che passa mi sento più uomo, più 'giocatore', le cose stanno andando nel verso giusto. Sono felice di questo, lavoro ogni giorno per tutto questo"."Al Milan ho vissuto un anno difficile, di certo non il migliore della mia carriera.Sono arrivato dal Porto, nel quale giocavo, a Milano, dove le cose non andavano bene. Quando c'è qualcosa che non va bisogna cambiare, provare qualcosa di nuovo. Non stavo bene, era giusto fare qualcosa di diverso.Non so cosa succederà in futuro, ma ora gioca qui e sto bene. Ho 24 anni, sono un giocatore diverso rispetto a quello del Milan, in rossonero avevo 21-22 anni. Sono una persona migliore dal punto di vista mentale".Non vivo la sua stessa vita, ma posso capirlo. E' un idolo di molti, tutti lo conoscono, tutti vogliono qualcosa da lui. Sarebbe bello fare quello che ha fatto lui. Firmerei per questo. Anche se so che è difficile. Serve lavoro, applicazione, disciplina. Ma è chiaro che ognuno di noi è diverso. Non so quello che succederà. Ho dei sogni, degli obiettivi, cercherò di fare il meglio per me".