André Silva, attaccante del Milan in prestito al Siviglia, è intervenuto al termine del match tra Polonia e Portogallo. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset: "Sono contento per il gol, è un momento speciale per me. Ma per tutti. L'importante era vincere e uscire qui con i tre punti. Adesso sono in nazionale."



SUL FUTURO - "Io sono felice di giocare con il Siviglia, ma sono un giocatore del Milan. Il futuro? Non lo conosco nemmeno io, vediamo cosa succederà".