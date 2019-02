La partenza dei sogni dopo un anno difficile: tripletta al debutto col Rayo Vallecano, doppietta al Real Madrid e altri due gol tra Eibar e Levante. Dalla 9 del Milan alla 12 del Siviglia: meno pressioni, più gol. André Silva aveva iniziato col piede giusto, diventando quasi un rimpianto per i rossoneri. Poi, dalla rete del 29 settembre contro l'Eibar, in Liga sono arrivati solamente 2 gol: uno il 25 novembre contro il Valladolid, uno il 26 gennaio nel 5-0 al Levante. Il che vuol dire 2 gol in 5 mesi, 1 gol negli ultimi 2.



PRIMI DUBBI? - "Il Milan mi manda messaggi, mi segue" le parole dell'attaccante portoghese, in prestito con diritto di riscatto, fissato a 35 milioni di euro, al Siviglia, rilasciate a la Gazzetta dello Sport. La società rossonera osserva André Silva ma aspetta soprattutto segnali dal club andaluso: a inizio stagione il riscatto sembrava certo, ora iniziano a palesarsi i primi dubbi, visto il rendimento degli ultimi mesi dell'ex Porto, in ombra anche ieri contro la Lazio, dove ha brillato Ben Yedder, autore di 3 gol nelle ultime 4 gare (Europa League compresa).



E IL BARCELLONA... - Nel frattempo, Mundo Deportivo scrive di un Barcellona interessato ad André Silva: alla ricerca del dopo Suarez, i blaugrana hanno messo diversi giocatori nel mirino. In pole ci sono Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte e Maxi Gomez del Celta Vigo (sponsorizzato proprio dal Pistolero, suo connazionale), ma André Silva li tallona, visto che piace per le sue qualità tecniche e la sua duttilità. Il Siviglia valuta, il Barcellona ci pensa. E il Milan aspetta...



