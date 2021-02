La deludente parentesi al Milan è sempre più un lontano ricordo per André Silva, ancora a segno oggi con il suo Eintracht Francoforte. Sono 18 in 20 partite stagionali per il portoghese. E l'operazione imbastita lo scorso settembre, con André Silva acquistato a titolo definitivo per appena 3 milioni di euro e Rebic trasferitosi in rossonero a prezzo di saldo, ha finito per rivelarsi un affare per tutti. Tanto che più che, secondo la Bild, in questi pochi mesi il valore del centravanti lusitano è già decuplicato, di nuovo ai livelli dell'estate 2017 e del suo approdo al Milan. Merito del forte interesse manifestato dall'Atletico Madrid che, dopo aver risolto anticipatamente il contratto con Diego Costa, si è già messo alla ricerca per la prossima stagione di un'alternativa alla coppia Suarez-Joao Felix.