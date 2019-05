Andrésaluta e ringrazia il. L'attaccante di proprietà delfarà ritorno in rossonero, visto che il club andaluso non eserciterà il diritto di riscatto. Queste le parole postate su Instagram dell'attaccante portoghese: "Finisce una stagione, grazie Siviglia per l'incredibile accoglienza, ho adorato lo spirito del club e della città. Spero che il futuro porti buone cose".Terminato il prestito, l'ex numero 9 rossonero è pronto a tornare al Milan. Jorge Mendes, procuratore dell'ex Porto, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito: il Wolverhampton può essere la prossima tappa del suo tour in giro per l'Europa.