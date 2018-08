Col passare delle ore, André Silva è sempre più lontano dal Milan. Il Siviglia è in pressione costante per l'attaccante portoghese che, reduce da una stagione molto deludente, ha deciso di cambiare aria; secondo quanto riferito dai media iberici, il club andaluso ha presentato una prima proposta da 20 milioni di euro che è stata rispedita al mittente dal club rossonero. A bilancio ancora per circa 32 milioni di euro, l'ex giocatore del Porto non può rappresentare a bilancio una plusvalenza, com'è avvenuto per Kalinic, e l'unica alternativa a una cessione a titolo definitivo è rappresentata da una partenza in prestito con diritto/obbligo di riscatto.



Al momento, resiste una certa distanza tra i club ma la forte volontà di André Silva di tentare una nuova avventura può portare a una soluzione nelle prossime ore. Nel frattempo, dal web arriva un ulteriore indizio sul possibile addio della punta della nazionale portoghese: il Milan ha infatti eliminato dal proprio store on-line la maglia dell'ex numero 9, recentemente passato alla 69 per cedere il passo al neo-acquisto Higuain. André Silva e il Siviglia iniziano a intravedere la linea del traguardo.