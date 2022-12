"Non è un giocatore, è un mostro". Con queste parole Juninho Pernambucano, ex centrocampista di Vasco da Gama e Lione, del quale è stato anche direttore sportivo, descrive Andrey Santos, talento brasiliano classe 2004, che il Chelsea ha bloccato in vista della prossima stagione. Calciomercato.com vi racconta chi è.