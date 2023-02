Il Brasile batte 2-0 l'Uruguay in finale e vince il campionato sudamericano Under 20. Il risultato si sblocca a 6 minuti dal novantesimo, quando Andrey Santos segna su assist di Kaiki, che poi serve la palla del raddoppio a Pedro. I verdeoro chiudono la gara in dieci per l'espulsione di Douglas Mendes al 96°.



IN PREMIER - Nello scorso mercato di gennaio Andrey Santos è stato acquistato dal Chelsea, che ha investito 12,5 milioni di euro per prelevare il suo cartellino dal Vasco da Gama. Il centrocampista classe 2004 è il capitano del Brasile Sub 20 e in questo torneo ha segnato 6 gol come Vitor Roque (insieme nella foto). Quest'ultimo, classe 2005, è un attaccante scuola Cruzeiro che gioca in patria nell'Athletico Paranaense: su di lui ha già messo gli occhi il Barcellona.