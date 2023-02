Maxi-contrattiin più bilanci e 'beffare' i paletti imposti dal Fair Play Finanziario . È stata questa la strategia seguita nell'ultima finestra del mercato dal, al centro di una campagna trasferimenti multi-milionaria. Una pratica che non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori,, adesso pronta ad intervenire.Il massimo organismo europeo del calcio prenderà i primi provvedimenti, scrive La Gazzetta dello Sport, in occasione deldel prossimo 4 aprile: quanto fatto dai londinesi, se replicato da altre società, rischia di essere pericoloso per la stabilità dei club alla lunga. L'obiettivo di Ceferinda far scattare dal mercato utile per la stagione 2023-24: l'idea è quella di far stilare ai clubuno come l'attuale, l'altro, utile per l'iscrizione alle Coppe,. Di fatto come è consentito fare in Italia. Il tutto per garantireche vada oltre le regole imposte dai singoli paesi.