Non solo il Palmeiras, anche il Besiktas ha chiesto al Chelsea il prestito del giovane e talentuoso centrocampista Andrey Santos. Acquistato dai Blues a gennaio per 16 milioni di euro, il 18enne non ha ancora ricevuto il permesso di lavoro e potrebbe così giocare la seconda parte di questa stagione o in patria o in Turchia, dove il mercato è ancora aperto.